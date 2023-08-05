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فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة في المركز الرابع بقائمة إيرادات السينما أمس

كتب:

بسمة شطا
03:04 م | السبت 05 أغسطس 2023
بوتسر فيلم «البعبع»

بوتسر فيلم «البعبع»

اشتعلت المنافسة في دور العرض مع انطلاق أفلام موسم الصيف، وحقق فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، المركز الرابع بقائمة الإيرادات أمس، حسبما صرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وقال «الدفراوي» لـ«الوطن»، إن فيلم «البعبع» نجح يوم أمس الجمعة، في حصد المركز الرابع في شباك التذاكر.

فيلم «البعبع» في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية 

أضاف أن فيلم البعبع حصد إيرادات 314,933 جنيها، ويشارك في هذا العمل عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة ومحمد أنور وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد محمود ورحاب الجمل، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، حصد المركز الأول على مستوى الإيرادات أمس، والمركز الثاني كان من نصيب فيلم «ع الزيرو»، والثالث من نصيب فيلم «بيت الروبي».

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بقلم بسمة شطا