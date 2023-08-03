242 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع لأمير كرارة في السينما خلال 24 ساعة

حقق الفنان أمير كرارة بفيلمه «البعبع» أمس بدور العرض إيرادات ما يقرب من 242 ألف جنيه خلال يوم واحد، حيث استطاع أن يثبت ذاته بين الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم البعبع لأمير كرارة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم البعبع احتل المرتبة الرابعة، بين الأفلام المنافسة بعد عرض فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان، وفيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، بعدما يدخل البعبع ضمن عصابة، ويحاول الخروج من مصر، ولكنه يفاجئ بوجود طفلين له، ويكتشف مع الأحداث أن والدتهما توفيت، ثم يقابل بالصدفة الفنانة ياسمين صبري التي تتورط معه في عدد من الجرائم، ولم تسافر المنحة في الخارج، خاصة أنها تعمل طبيبة.

أبطال فيلم البعبع

أبطال فيلم البعبع، أمير كرارة، هم ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.