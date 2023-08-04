248 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأحد تقدر بـ247 ألفا و794 جنيها، ويأتي في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي تصدرها فيلم مرعي البريمو بإيرادات أمس مليون و373 ألف جنيه، وع الزيرو بنحو 933 ألف جنيه، ونصف مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي أمس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم البعبع الـ41 مليون جنيه، على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وتصدها فيلم بيت الروبي بإيرادات تتجاوز 117 مليون جنيه وذلك على مدار 6 أسابيع عرض بالسينما.

قصة فيلم البعبع

في إطار ملئ بالكوميديا والأكشن والمفاجآت التي تحدث خلال 24 ساعة فقط، تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع ويقوم بدوره أمير كرارة، وهو مجرم قادم من عالم البلطجة، يتفاجأ بطفلين يزعمان أنه والدهما، ويتورط أكثر معهما عندما يلتقي بفتاة تسعى لاستكمال دراستها بالخارج.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.