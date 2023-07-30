456 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ455 ألفا و547 جنيها، ويحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما السينما، ويأتي في المركز الأول فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس تتجاوز 955 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وأشار محمود الدفراوي، إلى أن حصيلة إيرادات فيلم البعبع تتجاوز 39 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، فيما جاءت إيرادات فيلم بيت الروبي بأكثر من 112 مليون جنيه على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن الشهير بـ توتة، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت وأزمات لم تخطر له على بال تدور كلها في24 ساعة فقط، تقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يظهر طفلين في حياته وفتاة لا يعرفها، ليجد نفسه متورطًا في أمور لا يعلمها، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق والإثارة.