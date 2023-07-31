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محمد أنور: «حبيت أمير كرارة أكتر بعد ما اشتغلت معاه في فيلم البعبع»

كتب:

ضحى محمد
04:44 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
البعبع

البعبع

تحدث الفنان محمد أنور عن نجاح فيلمه الأخير «البعبع»، الذي ينافس حالياً بدور العرض، وحقق أرقاما قياسية منذ بدء عرضه بالسينمات، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

محمد أنور يتحدث عن فيلم البعبع

وقال محمد أنور لـ «الوطن»: مثلت مشهد كضيف شرف سابقاً في مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، ولكن لم أكن معه خلال التصوير، ويعتبر البعبع أول عمل يجمع بيننا، فهو صديقي وعلى مستوى الحياة الشخصية نتحدث كثيراً».

وأضاف: عندما عملت معه أحببته أكثر على المستوى الشخصي، ويعتبر 90% من كلامي اللي قولته في الفيلم قاله لي أمير كرارة، فكان يهتم بكل من حوله.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن الشهير بـ توتة، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام،بعدما يظهر في حياته طفلين، تقلب حياته رأسًا على عقب.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.