«تعليم كفر الشيخ»: استمارات نجاح طلاب الثانوية العامة متاحة بالمدارس اليوم

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن استمارات نجاح طلاب الثانوية العامة، متاحة بداية من اليوم السبت وحتى الساعة الخامسة مساء، في الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، حتى يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الحصول عليها بسهولة ويسر.

استمارات نجاح طلاب الثانوية العامة بمدارس كفر الشيخ

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن استمارات نجاح طلاب الثانوية العامة بمدارس كفر الشيخ يمكن للطلاب الحصول عليها بأنفسهم، أو أولياء أمورهم، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي كشرط لاستلام الشهادة.

استمارات النجاح في 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ

وأضاف المصدر أن استمارات نجاح طلاب الثانوية العامة بمدارس كفر الشيخ، موجودة على مستوى 13 إدارة تعليمية في محافظة كفر الشيخ، بهدف تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب، ولاستلام استمارات النجاح دون عناء الانتقال من مركز لآخر.