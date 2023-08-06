عمر خيرت يحيي حفلا في مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية اليوم

بحماس كبير يستعد جمهور مدينة الإسكندرية لحضور حفل موسيقي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت مساء اليوم ليستمتع بعزفه مقطوعاته الموسيقية .

عمر خيرت فى مدينة الإسكندرية

ويحيي الموسبقار عمر خيرت حفله الموسيقي مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته العشرين على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

ولن يكون هذه الحفل الوحيد للموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى المقام فى مدينة الإسكندرية، ولكنه سيحيي حفلا موسيقيا آخر غدا 7 أغسطس.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

وتم طرح التذاكر الخاصة بحفل الموسيقار عمر خيرت والتي جاءت منقسمة إلى 4 فئات، الأولى بمبلغ 520 جنيها، والثانية بمبلغ 720 جنيها، والثالثة بمبلغ 820 جنيها، والأخيرة بمبلغ 920 جنيها.

ويقدم خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته الشهيرة منها «والله ما طلعت شمس ولا غربت، صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش».