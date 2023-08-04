قناة الحياة تنشر برومو حفل عمر خيرت في مهرجان العلمين الجديدة

نشرت قناة الحياة برومو حفل الموسيقار عمر خيرت في العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي تنظمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد حفل عمر خيرت

ويقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا ضخما يوم الخميس المقبل 10 أغسطس ويمكن للراغبين في حضور الحفل حجز التذاكر عبر موقع «تذكرتي».

مهرجان العلمين الجديدة مستمر لنهاية أغسطس

وانطلق مهرجان العلمين الجديدة منتصف شهر يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، ويشهد عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والاجتماعية في مختلف المجالات، وشمل حفلات للفنانين تامر حسني وأحمد سعد ومدحت صلاح وريهام عبدالحكيم وغيرهم، بالإضافة لحفلات للفنانين حميد الشاعري ومحمد منير وإليسا وتامر عاشور ووائل الفشني، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قررت التبرع بأرباح مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.