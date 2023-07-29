أكبر حفل للموسيقار عمر خيرت في مهرجان العلمين يوم 10 أغسطس.. احجز تذكرتك الآن

يُحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلا في مهرجان العلمين الجديدة يوم 10 أغسطس المقبل، في المهرجان الذي حمل عنوان «العالم علمين»، هذا وسيتمكن حضور الحفل من حجز تذاكره لحضور أكبر حفل للموسيقار العالمي عبر موقع «تذكرتي».

جدول حفلات مهرجان العلمين

ووفقا للجهات المنظمة، فإن اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو ينطلق حفل راغب علامة ونانسي عجرم، ويقام حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانة إليسا في مهرجان العلمين، الجمعة الموافق 11 أغسطس، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الموسيقار عمر خيرت مع الفنانة إليسا في حفل واحد.

حفل أنغام

كما تستعد الفنانة أنغام لإقامة حفلها بمهرجان العلمين الجديدة يوم 18 أغسطس المقبل، في أول ظهور فني بمدينة العلمين الجديدة.