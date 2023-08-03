موعد حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية.. أغلى تذكرة بـ920 جنيها   

بين أروقة الكتب وعلى شواطئ البحر المتوسط، يقام حفل الموسيقار الكبير عمرت خيرت بعروس البحر المتوسط في مكتبة الإسكندرية، بأسعار تذاكر مناسبة أعلى فئة منها لا تتجاوز 920 جنيها، وفي أوقات مناسبة للم شمل العائلة ولقاء الأصدقاء.

يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت في حفلة ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ20، بمكتبة الإسكندرية باقة من مؤلفاته الموسيقية الكلاسيكية القيمة التي يعشقها الجمهور، والتي تشمل: «والله ما طلعت شمس ولا غربت، صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش».

موعد حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

ويقام حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 أغسطس المقبل، الساعة 8:30 مساءً، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات، ويقام الحفل بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

ويمكن حجز تذاكر حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية من شباك التذاكر من يوم الأحد حتى الخميس.

ويتراوح أسعار التذاكر ما بين 920 و820 و720 و520 جنيهًا.

مواعيد شباك التذاكر

من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 صباحًا إلى 6:30 مساءً.

يوم السبت من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

يظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الحفل من الساعة 10 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا، إلى بداية الحفلة.

طرق حجز التذاكر من الموقع الإلكتروني

يمكن حجز تذكرة حفل الموسيقار عمر خيرت من خلال موقع حجز التذاكر الإلكتروني لمكتبة الإسكندرية من المكتبة هنــــا، باتباع الخطوات الآتية:

- اختر يوم الحفل المناسب لك

- اضغط حجز

- تظهر لك نافذة، اختر منها تسجيل الدخول الآن في حال إذا كان لديك حساب مسبق، وإذا لم يكن لديك حساب، اختر إنشاء حساب الآن.

- املاء النموذج المخصص، والذي يشمل البيانات التالية:

- الاسم الأول

- الاسم الأخير

- البريد الإلكتروني

- الجنسية

- رقم الهوية الوطنية

- اكتب كلمة المرور ثم أكدها

- اضغط على سجل

مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

ويقام مهرجان الصيف الدولي سنويا بمكتبة الإسكندرية، وتبدأ فعالياته يوم 3 أغسطس وتستمر حتى أول سبتمبر المقبل، ويتضمن العديد من الحفلات والعروض المسرحية، وهناك بعض الحفلات ترفع شعار كامل العدد ونفدت تذاكرها، من بينها حفلي الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة يوم الثلاثاء الثلاثاء 29 أغسطس الساعة 8.30 مساءا بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، وسعر التذاكر 200 و150 جنيهًا.

حفل عمرت خيرت بمهرجان العالم علمين

ويحيي الموسيقار الكبير عمرت خيرت حفلا في مهرجان العلمين الجديدة، يوم 10 أغسطس المقبل ويقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من موسيقاه التي يعشقها الجمهور.