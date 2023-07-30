موعد حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية.. اعرف أسعار التذاكر وطريقة حجزها

عشاق الفن الراقي والموسيقى الكلاسيكية القديمة على موعد مع الموسيقار الكبير عمر خيرت في حفله المقبل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، بمكتبة الإسكندرية.

موعد حفل عمر خيرت

يقام حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 أغسطس المقبل، الساعة 8:30 مساءً، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات، ويقام الحفل بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

ويمكن حجز تذاكر حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية من شباك التذاكر من يومي الأحد حتى الخميس.

ويترواح أسعار التذاكر ما بين 920 جنيه و820 جنيه و720 جنيه و520 جنيهًا.

أو من خلال موقع حجز التذاكر الإلكتروني لمكتبة الإسكندرية من المكتبة هنـــــــــــــــــا.

خطوات حجز تذاكر حفل عمر خيرت

ويمكن حجز التذاكر من الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات الآتية:

- اختر يوم الحفل المناسب لك

- اضغط حجز

- تظهر لك نافذة، اختر منها تسجيل الدخول الآن في حال إذا كان لديك حساب مسبق، وإذا لم يكن لديك حساب، اختر إنشاء حساب الآن.

- املاء النموذج المخصص، والذي يشمل البيانات التالية:

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مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

ويقام مهرجان الصيف الدولي سنويا بمكتبة الإسكندرية، وتبدأ فعالياته يوم 3 أغسطس وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن العديد من الحفلات والعروض المسرحية، وهناك بعض الحفلات ترفع شعار كامل العدد ونفدت تذاكرها، من بينها حفلي الموسيقار عمر خيرت.

حفل عمرت خيرت بمهرجان العلمين

ويحيي الموسيقار الكبير عمرت خيرت حفلا فى مهرجان العلمين الجديدة، يوم 10 أغسطس المقبل ويقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من موسيقاه التى يعشقها الجمهور، منها: «صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش».