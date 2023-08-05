تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ11 ألف مواطن في 9 قوافل بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الصحة بتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 11 ألف مواطن، وذلك من خلال 9 قوافل طبية في يوليو الماضي.

خدمات القوافل الطبية في القرى والنجوع

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخطة القوافل الطبية العلاجية والتي تقدم خدماتها للمواطنين بالقرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا.

القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان للأهالي

وأوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان للأهالي بقرى «الريانية، نجوع الصوامعة شرق، العيساوية، المشايخ، هاشم عسيري، أولاد الشيخ، الإحايوة قبلي، الإحايوة شرق، والكولا» بمراكز أخميم وساقلتة ودار السلام، حيث ضمت كافة التخصصات الطبية «الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة، والأشعة والتحاليل الطبية، والصيدلية»، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية.