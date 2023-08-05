فيلم «تاج» بطولة تامر حسني في المركز قبل الأخير بقائمة إيرادات أمس

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، حصد يوم أمس الجمعة، المركز السادس في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، ليصبح في المركز قبل الأخير بقائمة الإيرادات.

فيلم «تاج» في المركز قبل الأخير بقائمة الإيرادات

أضاف «الدفراوي» أن فيلم تاج حقق إيرادات 172,629 جنيها، والعمل بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وساندي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أما المركز الأخير فحصده فيلم «مطرح مطروح»، بطولة محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين.