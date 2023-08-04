115 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس إيرادات تقدر بـ115 ألفا و408 جنيهات، فيما تصدر قائمة الإيرادات اليومية فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي بأكثر من مليون و300 ألف، وجاء في المركز الثاني فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان بإيرادات أمس أكثر من 900 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم تاج

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني، بأكثر من 44 مليون جنيه وذلك على مدار 5 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وتصدر قائمة إيرادات الموسم فيلم بيت الروبي بإجمالي إيرادات تتجاوز 117 مليون جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار مليء بالإثارة والتشويق والرومانسية، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني اسمه تاج، يتميز بقوى خارقة للطبيعة محبًا للخير، ولكن يصطدم بشقيقه التوأم هارون والذي يملك قوى خارقة ولكن يستخدمها في الشر.