حي العامرية أول بالإسكندرية يشن حملات لإزالة مخالفات البناء

قال السيد موسى، رئيس حي العامرية أول، إنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات المسائية لفرض الانضباط بالشوارع، نفذ الحي عدة حملات أسفرت عن رصد وإيقاف أعمال حالة بناء بدون ترخيص في منطقة النهضة، قرية الوقاد.

وأوضح «موسى» أنه جرى التحفظ على 2 طن أسمنت، وبطاقة الرقم القومي للمخالف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما استأنفت الحملات أعمالها بالمرور الميداني لمتابعة ترشيد الكهرباء بنطاق الحي، وما زالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط في نطاق الحي.

إزالة أسوار مخالفة

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها في المهد، أزالت إدارة المتابعة الميدانية والطرق والمرافق وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، وجميع الإدارات المعنية، أسوار مخالفة على خط التنظيم بنجع هوارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

الاعتداء على خط التنظيم

وأشار السيد موسي، إلى أنه جرى تنفيذ حملة إزالة بطريق عبد القادر البتروكيماويات، عبارة عن تعديات بالبناء المخالف على أراضي واقعة داخل خط التنظيم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات في كل مناطق الحي، ولن يجرى السماح بأي مخالفة، خاصة مخالفات المباني والتعدي على الأراضى الزراعية، وستتم محاسبة المخالفين فورا مع إزالة المخالفة، منوها إلى أنه «على من يرغب في البناء الحضور للحي واستخراج التراخيص اللازمة».