سكرتير مساعد أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لمجمعات خدمات المواطنين

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة مستمرة أعمال التجهيزات النهائية لتجهيز المجمعات الخدمية للمواطنين في قرى ومراكز المحافظة المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، موضحا أنه تم تكليف المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد ومتابعة التجهيزات النهائية لمجمعات خدمات المواطنين بقرى المرحلة الأولى تمهيدا لبدء العمل وتشغيلها تجريبيا في أسرع وقت ممكن.

مجمعات خدمات المواطنين في الفتح ومنفلوط

وتفقد المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، التجهيزات النهائية وتوصيل المرافق بمجمعات خدمات المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مراكز الفتح ومنفلوط وديروط، وتابع انتهاء الأعمال واستكمال تلافي الملاحظات في توصيل المرافق والتشطيبات النهائية وتأثيث الوحدات تمهيدا لتشغيلها خلال أيام.

جولات ميدانية لمتابعة الأعمال

كان محافظ أسيوط قام بعدة جولات ميدانية لمتابعة استكمال الأعمال النهائية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما عقد عدة اجتماعات لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات التي تحظى باهتمام كبير ودوري من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والتواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير الدعم اللازم لإنهاء جميع مشروعات المبادرة الرئاسية في مواعيدها المحددة.

وشدد محافظ أسيوط على المسؤولين والجهات المنفذة، بتكثيف الجهود وتسريع الأعمال من أجل تلافي الملاحظات وإنهاء كل التجهيزات والتشطيبات النهائية بالمجمعات الخدمية والزراعية والمشروعات التي تم الانتهاء منها لبدء تقديم خدماتها للمواطنين والعمل على تذليل أي معوقات والبدء الفوري في تأثيثها لنقل الموظفين إليها.