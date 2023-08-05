إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أُصيب 5 أشخاص، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

حادث انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمل بالركاب على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص قبل مدخل أبو صير، حيث أسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة 5 أشخاص، وهم صباح حسن حسين، 62 سنة، وعبد الرحمن رمضان محمد، 19 سنة، وجنى ياسر جمال، 8 سنوات، وأحمد حلمي صالح، 30 سنة، وملك علي إبراهيم، 17 سنة، وجميعهم مقيمون في قرية إهناسيا بمحافظة بني سويف.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، لإصاباتهم بإصابات بسيطة وسحجات وكدمات، فيما رفضوا النقل إلى أي مستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.