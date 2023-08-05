محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الفائزين بترخيص 145 سيارة ميكروباص للعمل «سرفيس»

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، على اعتماد نتيجة الفائزين في قرعة الـ145 ميكروباص سعة 14 راكبا، والتي أجريت في أبريل الماضي، للحصول على ترخيص تسيير للعمل كسرفيس داخل المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي والقضاء على المركبات غير الآمنة.

قرعة علنية لاختيار الفائزين للحصول على التراخيص

وكانت محافظة أسيوط قد أجرت قرعة علنية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة، ومجدي عزيز مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية، وتم إجراء القرعة أمام جميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط ضمانًا للشفافية والعدالة، وتم اختيار الفائزين لترخيص 145 ميكروباص سعة 14 راكبا للعمل كسرفيس أجرة داخل مواقف المحافظة.

اختيار عدد احتياطي في حالة تخلف أحد السائقين

كما تم اختيار عدد احتياطي في حال عدم قيام أحد الفائزين باستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك طبقًا للاحتياجات الفعلية والكثافات السكانية على أرض الواقع، حيث سيتم ترخيص عدد 15 سيارة ميكروباص لكل خط من خطوط «ديروط - موقف الأزهر»، وخط «القوصية - موقف الأزهر»، وخط «منفلوط - موقف الأزهر»، وخط «أبوتيج - نزلة عبداللاه».

كما سيتم ترخيص 10 سيارات ميكروباص لكل خط من خطوط «أبنوب - موقف الأزهر»، وخط «صدفا - موقف النزلة»، وخط «الساحل - موقف النزلة»، وخط «البداري - موقف النزلة»، وخط «الغنايم - موقف النزلة»، وخط «موقف المعلمين - موقف الأزهر»، وخط «مدينة أسيوط الجديدة - موقف الأزهر»، بالإضافة إلى 10 سيارات ميكروباص داخل مدينة أسيوط الجديدة «سرفيس داخلي»، و5 سيارات ميكروباص على خط مدينة «30 يونيو - موقف الأزهر».