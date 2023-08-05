جامعة الوادي الجديد تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

بدأ مكتب التنسيق الإلكتروني داخل جامعة الوادي الجديد اليوم السبت، استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إن مكتب التنسيق بدأ استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح عبد العزيز طنطاوي، أن الجامعة استعدت لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، بداية من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.

تجهيز معامل الحاسب الآلي بجامعة الوادي الجديد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون التعليم والطلاب، إنه جرى تجهيز معمل حاسب آلى على أعلى مستوى بمقر المبنى الإداري للجامعة ومجهز بأجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة، لتقديم خدمة متميزة مجانية لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

وأشارنائب رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أنه جرى تنفيذ ورشة عمل تدريبية لتدريب مدخلي البيانات، وتخصيص لجنة من العاملين من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة والذين لديهم خبرة من كليات الجامعة، مع العلم أن إدارة شئون التعليم والطلاب المركزية تقوم بالرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وإرشادهم فيما يخص عملية اختيار الكليات المناسبة تبعا لرغباتهم، وتوفير معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب، وعمل لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للدخول والخروج للوصول إلى معمل التنسيق، وكذلك تم توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد مدحت خليل مدير عام إدارة شؤون الطلاب المركزية بالجامعة، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى طبقا لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن وزارة التعليم العالي كالآتي: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي للقبول بالكليات

وأوضح، أن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

1-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg ثم كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

2-إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي

3-علما بأن معمل التنسيق الإلكتروني بالجامعة يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا طوال أيام التنسيق