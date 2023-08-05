يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 لمعرفة تنسيق الثانوية العامة 2023 في الدقهلية المرحلة الثانية، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، وتحديد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي، والذي بلغ 243 درجة.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

أعلنت محافظة الدقهلية نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الثانية، والتي جاءت بمجموع 237 درجة بدلا من 243 درجة، من أجل طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين في الدور الثاني.

وأشار ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان له، أنه جري تحديد تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة، وفقا للأماكن المتبقية في بعض المدارس بمختلف الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بالدقهلية، مما تتطلب خفض التنسيق إلي 237 درجة خاصة بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالدقهلية

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بعد أداء الامتحانات في منتصف شهر يوليو الماضي، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 51500 طالب وطالبة وجري توزيعهم على 1030 فصلا.

ويجري التقديم في تنسيق الثانوية العامة من خلال رابط محدد من قبل الوزارة علي أن يقوم الطالب بالدخول إليه وتسجيل البيانات وتحديد المحافظة والإدارة التابع لها والتسجيل في التنسيق.