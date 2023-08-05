يستعد طلاب وطالبات الثانوية الشهادة الإعدادية في المرحلة الثانية للتقديم بأوراقهم للالتحاق بالثانوية العامة بعدما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق الثانوية العامة 2023 في الشرقية المرحلة الثانية للعام الدراسي2023 - 2024 ، والنزول بدرجات القبول من 260 لـ228.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الشرقية المرحلة الثانية

وأعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، عن فتح باب التقديم بالمرحلة الثانية إلكترونياً للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، بدءاً من اليوم السبت وحتى الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، ويتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والسعي في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية، ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023 في الشرقية المرحلة الثانية.

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، قرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 228 درجة بدلاً من 240 درجة، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إطار تحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم بالالتحاق بالثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن المحافظ كان اعتمد النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.59 % حيث تقدم لأداء الامتحان 832 طالب وطالبة حضر منهم 796.