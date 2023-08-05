«تعليم الإسماعيلية»: تسليم كل شهادات الثانوية العامة المؤمنة للمدارس 

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن المديرية سلّمت كل شهادات الثانوية المؤمنة إلى جميع المدارس في مختلف الإدارات التعليمية.

وأضاف «بحيري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ظهر اليوم السبت، أن الشهادات المؤمنة وصلت اليوم وتم تسليمها إلى المدارس لبدء استخدامها من قبل طلاب الثانوية العامة في أعمال التنسيق، والذي بدأ صباح اليوم لطلاب المرحلة الأولى في الجامعات.

«بحيري»: على الطلاب عدم مشاركة الرقم السري

ونبه الدكتور محمد بحيري على جميع طلاب الثانوية العامة بأهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة، والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، حيث يجب ألا يطلع عليه أحد غير الطالب نفسه.

وأضاف مدير «تعليم الاسماعيلية»، أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة يُستخدم في تسجيل الرغبات، ويتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها دون أي تغيير بها.

الاستعداد لامتحانات الدور الثاني

وقال «بحيري»، إن مديرية التربية والتعليم أنهت كل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، والمقرر أن تنطلق السبت 19 أغسطس الجاري، وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 29 من نفس الشهر.

وذكر، أن أعمال التقدم بتظلمات للطلاب المتضررين من درجاتهم مستمر منذ أن تم فتح التظلمات الخميس الماضي ولمدة أسبوعين، على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه.