نقاط المفاضلة التعليمية 1445 في السعودية.. تعرف على خطوات الحساب

نشرت وزارة التعليم السعودية معايير ونقاط المفاضلة التعليمية 1445 للوظائف التعليمية الجديد، إذ فتحت الوزارة باب التقديم على ما يقرب من 11 ألفا 551 وظيفة تعليمية للرجال والسيدات للتعيين على رتبة معلم ممارس بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات التعليمية في مختلف أنحاء المملكة.

نقاط المفاضلة التعليمية 1445

وكشفت الوزارة عن توزيعات نقاط المفاضلة التعليمية 1445 للوظائف الجديدة في السعودية بين المؤهل الدراسي لكل متقدم، ومعايير اختبار الرخصة المهنية العامة والتخصصية، حيث يحسب لكل عام تخرج درجتين بحد أقصى يصل إلى 10 سنوات.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» محددات نقاط المفاضلة التعليمية 1445 للوظائف الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية، وهي كالتالي:

- يعتمد تحديد نتائج نقاط المفاضلة التعليمية 1445 على تحقيق المتقدم نقاط تؤهله لشغل أحد الوظائف

- معدل التراكمي الخاص بالتخرج والذي يشكل نسبة 20% من إجمالي نقاط المفاضلة التعليمية 1445.

- أقدمية تخرج المتقدم، وهي ترتبط نقاط أقدمية التخرج الجامعي للمتقدم بنسبة قد تصل إلى 20% من النقاط الإجمالية المحددة للمفاضلة التعليمية.

- علامة اختبار الرخصة المهنية العام، وتشكل 20% من إجمالي لنقاط المفاضلة.

- درجة الاختبار المهني التخصصي، يمثل 40% من مجموع نقاط المفاضلة التعليمية 1445.

كيفية حساب نقاط المفاضلة التعليمية 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إمكانية حساب نقاط المفاضلة التعليمية 1445، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات:

- يدخل المتقدم علي الرابط الرسمي الخاص بمنصة جدارات.

- ينقر المتقدم على أيقونة تسجيل الدخول عبر نفاذ.

- يختار المتقدم خدمة التقديم على الوظائف ثم ينقر على أيقونة ابدأ الخدمة.

- يضغط المتقدم الراغب في حساب نقاط المفاضلة التعليمية 1445 على أيقونة حساب نقاط وظائف ثم يقوم بتحديد المفاضلة التعليمية.

- يملأ البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

- يكتب المتقد المعدل الخاص بالنقاط ثم يكتب درجة القياس ثم ينقر على احسب.

- في النهاية يجري حساب نقاط المفاضلة التعليمية 1445 من خلال الموقع.