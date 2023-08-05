الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا عاجلا بشأن طقس اليوم.. رياح وأمطار

أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم السبت، تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة في جميع أنحاء ومحافظات المملكة مع استمرار الرياح وهطول الأمطار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الأرصاد السعودية

وبحسب بيان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، فمن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مع توقعات أيضًا أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأوضح البيان أنَّ تأثير الرياح النشطة المحملة بالأتربة والغبار سيستمر في تقليل مدى الرؤية الأفقية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة على الأجزاء الساحلية منها، كما سيستمر الطقس حارًا في أجزاء من شرق المملكة.

ارتفاع الموج إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط

ولفت التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومترًا/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 28 و48 كيلومترًا/ساعة على الجزء الجنوبي.

وسيشهد ارتفاع الموج تغيرًا من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسطة الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، أشار التقرير إلى أنَّها ستكون باتجاهات متغيرة وبسرعة معتدلة، وسيشهد ارتفاع الموج تغيرًا من نصف متر إلى متر واحد، وستكون حالة البحر خفيفة الموج على الجزء الجنوبي وخفيفة الموج عمومًا.