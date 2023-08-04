موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية.. اعرف الجدول الزمني

أعلنت وزارة التعليم عن موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية، والجدول الزمني للعام الدراسي، والتي تتضمن موعد عودة الإداريين، التي تسبق بداية الدراسة بنحو أسبوعين من تاريخ عودة الدراسة، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي التقرير التالي، نستعرض في السطور التالية موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية والجدول الزمني للعام الدراسي، وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة.

موعد بداية الدراسة 1445 في السعودية

وأفاد بيان وزارة التعليم بالمملكة، بأنّ موعد بداية الدراسة 1445 الفصل الدراسي الأول في السعودية يكون يوم الأحد 4 صفر 1445، والذي يتزامن يوم 20 أغسطس المقبل، وينتهي هذا الفصل في نهاية اليوم الدراسي الخميس 2 من جمادي الأول 1445 والذي يوافق 16 سبتمبر 2023.

مع العلم أن العام الدراسي بالسعودية يتكون من 3 فصول دراسية، يحصل خلالها الطالب على إجازات تصل عددها لـ10 متنوعة ما بين إجازات مطولة، وإجازة بمناسبة اليوم الوطني ويوم التأسيس.

الجدول الزمني للعام الدراسي بالسعودية

بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، يبدأ الفصل الثاني يوم الأحد 12 من جمادى الأول 1445، الذي يوافق 26 سبتمبر 2023، وينتهي في نهاية اليوم الدراسي الخميس 12 شعبان 1445، والذي يوافق 22 فبراير 2024.

ويكون موعد أخر فصل دراسي وهو الثالث يوم الأحد 22 شعبان 1445، والذي يوافق 3 مارس 2024، وينتهي بنهاية اليوم الدراسي الاثنين 4 ذي الحجة 1445 والذي يوافق 10 يونيو 2024.