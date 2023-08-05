كيليان مورفي: لا توجد مشاهد محذوفة من فيلم «Oppenheimer»

أكد كيليان مورفي بطل فيلم «Oppenheimer» عدم حذف أي مشاهد من الفيلم الذي تصل مدته إلى 180 دقيقة، إذ يعتبر الأطول حتى الآن في مسيرة المخرج الأمريكي كريستوفر نولان، «لا توجد مشاهد محذوفة في أفلام كريس نولان، لهذا السبب لا توجد إضافات في نسخ الـDVD على أفلامه، لأن السيناريو هو الفيلم».

وتابع بطل «Oppenheimer» في حوار مع موقع «Collider» حديثه عن كريستوفر نولان: «إنه يعرف بالضبط ما سينتهي به الأمر، ويعلم ما يحتاج إلى التقاطه بالظبط لا أكثر ولا أقل»، حيث في العادة تضاف المشاهد المحذوفة من الفيلم إلى نسخة الـDVD الخاصة به.

كريستوفر نولان: لا توجد مشاهد محذوفة في أفلامي

وفي وقت سابق، قال «نولان» في حوار مع موقع «MTV»: «أميل إلى محاولة التخلص من المشاهد التي لا أريدها على الورق لأنه من المكلف للغاية تصوير أشياء لن تظهر في الفيلم، كما أنه يتطلب الكثير من الوقت والطاقة، إلى حد كبير مع كل أفلامي، هناك عدد قليل جدًا من المشاهد المحذوفة».

فيلم «Oppenheimer» يحقق 430 مليون دولار في السينمات حول العالم

ونجح فيلم «Oppenheimer» الذي يتناول السيرة الذاتية للعالم روبرت أوبنهايمر، الذي لعب دورا في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، في تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي حول العالم بلغت 430 مليون دولار خلال أسبوعين من العرض، وجاء الفيلم في المركز التاسع بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2023.