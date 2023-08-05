 كليات وأقسام تمنح عضوية نقابة المهندسين بخلاف «هندسة».. منها فنون جميلة

بعد الانتهاء من مارثون الثانوية العامة، وإعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات، يبحث الطلاب الراغبون في التقدم لكليات توفر لهم عضوية نقابة المهندسين المصرية، بعد التخرج، عن الكليات والأقسام تمنح العضوية بخلاف كلية الهندسة، وهوما تجيب عنه السطور التالية.

كليات تمنح عضوية نقابة المهندسين بخلاف «هندسة»

وأجابت نقابة المهندسين المصرية، عن سؤال هل هناك كليات وأقسام تمنح عضوية نقابة المهندسين بخلاف كلية الهندسة؟ موضحة عبر موقعها الإلكتروني أقسام الكليات التي تتبع النقابة ويحصل خريجوها على عضوية نقابة المهندسين، ومنها أقسام محددة في كليات الفنون التطبيقة وأقسام محددة في كليات الفنون الجميلة.

وأوضحت «المهندسين» أن قسم «عمارة» في كليات فنون جميلة جامعات حلوان، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط والمنيا، يمنح عضوية نقابة المهندسين بعد التخرج في الكلية، دون باقي أقسام الكلية.

كليات الفنون التطبيقية

وأكدت نقابة المهندسين أن هناك بعض الأقسام في كلية الفنون التطبيقية تمنح خريجها الحق في الحصول على عضوية نقابة المهندسين دون باقي الأقسام وهي: قسم غزل ونسيج وقسم طباعة منسوجات، وذلك في جامعات دمياط، بني سويف، بنها وحلوان.