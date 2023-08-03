هل يحصل خريجو حاسبات ومعلومات على عضوية «المهندسين»؟.. النقيب يوضح

أجاب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على تساؤلات عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الخاصة من بينها هل يحصل خريجو حاسبات ومعلومات على عضوية «المهندسين»؟

هل يحصل خريجو حاسبات ومعلومات على عضوية «المهندسين»؟

وقال المهندس طارق النبراوي، إن كلية حاسبات ومعلومات لا تجعل الطلاب يلتحقون بنقابة المهندسين بأي شكل من الأشكال؛ لأن الدراسة بها مختلفة تماما عن الدراسة في كليات الهندسة والمعاهد التي تتبع للنقابة.

وأضاف «النبراوي» أنّ الأمر لا يتعلق بالتنسيق أو المجموع بل هو بنظام الدرسة نفسه والمواد التي يتم تدريسها للطلاب خلال سنوات الدراسة في كليات الحاسبات والمعلومات وهي بعيدة عن الدراسة في كليات الهندسة والمعاهد التابعة للنقابة، ما يترتب عليه أن خريج حاسبات ومعلومات لا يحصل على عضوية نقابة المهندسين.

عدد المقبولين في الكليات الهندسية

وأشار نقيب المهندسين إلى أنّ النقابة تقدّمت بطلبٍ إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، تطالب فيه بألا يتعدى عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو معاهد هندسية عن 22 ألفا و500 طالب، مؤكدًا أنّ هذا الرقم هو الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الهندسي بمصر.