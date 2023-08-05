 «تعليم كفر الشيخ»: لم نرصد مخالفات في امتحانات الدبلومات الفنية

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً 1816 طالب وطالبة الامتحانات بالدبلومات الفنية.

لا شكاوى بامتحانات الدبلومات اليوم

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لم تتلقي أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، فقد أدى 1816 طالب وطالبة في الدبلومات الفنية في مادة تخطيط وإدارة وإنتاج بالتعليم الصناعي، ومادة محاصيل الحقل بالتعليم الزراعي، ومواد تجارية بالتعليم التجاري، ومادتي لغة فرنسية ومحاسبة فندقية بالتعليم الفندقي.

13 إدارة تعليمية في كفر الشيخ وتوفير التهوية الجيدة

وأضاف أن غرفة العمليات بمديرية التعليم في كفر الشيخ، تابعت عملية سير الامتحانات حتى الانتهاء منها، مشددا على ضرورة توفير التهوية في امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.