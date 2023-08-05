إعلان نتيجة كلية الحاسبات بجامعة القناة بنسبة نجاح 87.6%.. أسماء الأوائل

أعلنت جامعة قناة السويس اليوم السبت نتيجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات، بنسبة نجاح %87.61، بواقع % 82.88 لشعبة نظم المعلومات، و % 92.17 لشعبة علوم الحاسب.

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة إلى الطلاب مشيرا إلى أن الكلية أصبحت شريكا أساسيا في كل المجالات.

وأضاف «مندور»، أن كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة قناة السويس تفتح سوق العمل لخريجيها بكل المستويات وفي شتي الميادين بعد أن أصبحت نظم المعلومات لغة العصر، ومن لم يمتلكها لن يستطيع التفاعل مع عالم الرقمنة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وقال «مندور» إن دفعة هذا العام بها 226 طالبا وطالبة، مقسمة بواقع 111 نظم معلومات، و115 علوم الحاسب، حصل منهم 28 على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و11 على جيد جداً مع مرتبة الشرف، و5 على تقدير عام ممتاز، و133 على تقدير عام جيد جداً، و21 على تقدير عام جيد.

وشهد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات حفل تخريج دفعة حاسبات ومعلومات بقصر ثقافة الإسماعيلية، وكرم الطلاب لمشاركتهم فرحة التخرج، وسط حضور كبير من أولياء الأمور.

أسماء الأوائل في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أسماء الطلاب العشر الأوائل وهم

- المركز الأول محمد جمال عبد الناصر شعبة علوم الحاسب.

- المركز الثاني حلا إبراهيم علي شعبة علوم الحاسب.

- المركز الثالث علي إبراهيم علي شعبة علوم الحاسب.

- المركز الرابع فجاء من نصيب سلمى السيد محمد شعبة نظم المعلومات.

- المركز الخامس يليها سلمى أحمد مصطفى شعبة علوم الحاسب.

- المركز السادس عادل عبد السميع عبد الرحمن شعبة نظم المعلومات.

- المركز السابع مازن مصطفى جلال عبد الغنى شعبة علوم الحاسب.

- المركز الثامن حسين سعيد عبد الغفار شعبة نظم معلومات .

- المركز التاسع البراء أشرف زغلول شعبة علوم الحاسب.

- المركز العاشر محمد علي عبد الكريم بالمركز العاشر .