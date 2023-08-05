مراسل «القاهرة الإخبارية»: اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوبي الخرطوم

أفاد عثمان الجندي مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من دارفور، بتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في محيط منطقة القيادة العامة، ومحيط مقر سلاح المدرعات، بمنطقة شجرة جنوبي الخرطوم.

تواصل القصف المدفعي العنيف

وأضاف «الجندي»، أن الجيش السوداني سيطر بالكامل على المنطقة الجنوبية الغربية، مع تواصل القصف المدفعي العنيف وتحليق طائرات الجيش في مناطق بمدينة الخرطوم بحري.

سيطرة الدعم السريع على ولاية وسط دارفور

وأوضح أن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، نفى -في بيان رسمي- سيطرة الدعم السريع على ولاية وسط دارفور.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.