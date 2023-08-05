القاهرة الإخبارية: جلسة استثنائية لـ«الوزراء العراقي» لدراسة مقترحات مؤتمر الشباب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه اليوم، بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة مقترحات المؤتمر الوطني لحوار الشباب.

جلسة استثنائية في اليوم العالمي للشباب

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «السوداني» وجه مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية في اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس، لمناقشة المقترحات التي تقدم بها الشباب خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني لحوار الشباب، التي عقدت صباح اليوم، في العاصمة بغداد، بحضوره.

وأضاف البيان، أن المؤتمر شهد عرض عدد من الأفكار والمقترحات، عكف على إعدادها مجموعة من الشباب يمثلون مختلف المحافظات، على مدى شهرين متتاليين، تهدف إلى النهوض بواقع الشباب العراقي، واستثمار طاقاته الخلاقة لخدمة البلد.

أهمية دور الشباب في التنمية

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أهمية دور الشباب في التنمية وتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد والإصلاح وباقي المجالات الحيوية، والأولوية التي منحها البرنامج الحكومي لهذه الشريحة الأساسية.