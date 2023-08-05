«القاهرة الإخبارية»: تجهيزات ضخمة لحفل إليسا وتامر عاشور في العلمين اليوم

رصدت مارينا المصري، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى العلمين، تفاصيل فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، قائلة إن هناك تجهيزات واستعدادات ضخمة لإقامة المسرح الخاص بعرض الأزياء الذي يأتي ضمن فعاليات المهرجان.

حفل إليسا بالعلمين الجديدة

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة: «نشهد اليوم حفلا غنائيا للفنانة إليسا وتامر عاشور، وهناك تجهيزات ضخمة لاستقبال الحفل، وأهم ما يميز مهرجان العلمين العروض المختلفة الخاصة بمسرح الشارع والمفاجآت والفعاليات التي تُقام بكل منطقة بالمدينة وتناسب كل الفئات العمرية».

مسرح السيرك القومي بالعلمين

وتابعت بأن مسرح السيرك القومي بمدينة العلمين شهد إقبالا كبيرا أمس، بعد العروض الكثيرة والمتنوعة، إذ كانت هناك فقرات خفة اليد، وأخرى ثقافية لإرثاء الفن والثقافة، فضلا عن العروض الفنية الشعبية مثل التنورة إلى جانب عروض الباليه.

وأشارت إلى أن الـ«downtown» بالعلمين الجديدة مليئ بالأماكن الترفيهية المجانية بالكامل لكل الأسر وخاصة الأطفال، موضحة أن لعبة البلاستيشن بالعلمين مجانية للمواطنين، وهناك خدمات متنوعة وسهولة في تقديمها.