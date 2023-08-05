صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن موعد تسليم شقق «سكن لكل المصريين 1»

كشف مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد تسليم شقق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 1» الإعلان 14، موضحا أنه مقرر تسليمها في مطلع شهر يناير 2024، لافتًا إلى أن هناك بعض المدن سيتم تسليم الشقق بها قبل مواعيدها.

تنفيذ 630 ألف وحدة سكنية في سكن لكل المصريين

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفذ أكثر من 620 ألف شقة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين حتى الآن، مؤكدًا أنه تم تنفيذ 225 ألف شقة في إعلان سكن لكل المصريين 1.

الاستعلام عن شقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 1

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرق الاستعلام عن شقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 1:

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هذا الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/complaints .

2- النقر على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم، بشرط أن تكون البطاقة الشخصية سارية.

4- كتابة كل البيانات المتعلقة بالتسجيل من قبل المواطن المتقدم.

5- النقر على الاستعلام عن الوحدات السكنية الإعلان 14.