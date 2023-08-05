معلومات عن برنامج فاليو.. تنظمه «حياة كريمة» مع الأكادمية الوطنية للتدريب

أوضحت المبادرة الرئاسية لتطوير ودعم الريف المصري «حياة كريمة»، تفاصيل برنامج فاليو للتدريب، الذي نظمته المبادرة بالتعاون مع الأكادمية الوطنية للتدريب، وذلك إجابة من المؤسسة على الأسئلة التي وردت لها عن البرنامج وتفاصيله.

برنامج فاليو التدريبي

وأوضحت «حياة كريمة» أن برنامج فاليو هو برنامج تدريبي يستمر لمدة 3 أيام، ويجرى داخل مقر الأكادمية الوطنية للتدريب، ويهدف هذا البرنامج على تدريب الطالب على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة.

تجميع مقترحات الطلاب

ومن الركائز الأساسية في البرنامج هي مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التي يمكن تحقيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب، وفي النهاية تقوم مبادرة «حياة كريمة» باختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي وتطبيقها بالفعل في قرى المبادرة ويكون ذلك بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم.

أما عن التقديم في البرنامج، أوضحت مبادرة «حياة كريمة» أنه في الوقت الحالي يكون الترشيح للبرنامج من خلال الجامعة ذات نفسها ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن لينك من أجل إتاحة الفرصة لكل الطلاب للتقديم في البرنامج.