مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار بئر بقنا

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين، اليوم السبت، على خلفية انهيار بئر للتنقيب عن الآثار بمنطقة جبل المراشدة، التابعة لمركز ومدينة الوقف، شمال محافظة قنا.

انهيار بئر في قنا

تلقى اللواء مصطفى دره، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من الجهات الأمنية في مركز الوقف، يفيد العثور على جثة وإصابة 3 آخرين داخل بئر أثناء التنقيب عن الآثار بقرية المراشدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين انهيار بئر في الجبل أثناء التنقيب عن الآثار.

أسماء ضحايا حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع ياسر محمود سيد 35 سنة، وإصابة 3 آخرين اختناقا وهم محمد عبد الرازق عبد العزيز 20 سنة، وأحمد محمود سيد 35سنة، ومنتصر محمود سيد 28 سنة، وجرى نقلهم لمستشفى الوقف المركزي.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من جهودها لمعرفة أسباب انهيار البئر على الأشخاص المذكورين، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.