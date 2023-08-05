يبحث طلاب الشهادة الثانوية عن معلومات موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد للتقديم فيها حسب المجموع وتقبل من شعبتي العلمي والأدبي بالإضافة إلى الدبلومات الفنية، وتوفر «الوطن»، المعلومات اللازمة لقراءها من طلاب الشهادة الثانوية العامة.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان مكتب تنسيق الثانوية العامة موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد، إذ تستمر الدراسة لمدة 4 سنوات، ويدرس طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات في أقسام متخصصة وهي

قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات.

قسم نظم معلومات الإدارة.

قسم الرياضة والإحصاء.

قسم الإحصاء.

الأوراق المطلوبة في كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد

حددت كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد أوراق مطلوبة لقبول الطلاب في الكلية وهي

1-أصل شهادة الميلاد.

2-أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6 -توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها

مصاريف كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

وتختلف مصاريف كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد من عام لآخر فقد تحددت في العام الماضي نحو ألف جنيه مصري بالإضافة إلى بعض المصروفات الإدارية.

وأعلن الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أنه من المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الجامعة عن مصاريف كلية الطب جامعة بورسعيد لعام 2023 والأوراق المطلوبة، خلال جلسته الطارئة الأسبوع الجاري للإقرار بذلك

نشأة كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد

بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بورسعيد.