لطلاب المرحلة الثانية.. تعرف على مجالات العمل بكلية تكنولوجيا الإدارة بجامعة بورسعيد

بدأ الكثير من طلاب الثانوية العامة البحث عن الكليات العلمية المتاحة التي تؤهلهم لسوق العمل بشكل جاد، وخاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2022، وظهرت مهن جديدة في سوق العمل وإنشاء العديد من الكليات التكنولوجية المختلفة والتي من بينهم كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير كل ما يحتاجه طلاب الثانوية العامة من معلومات عن كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد.

تعتبر كلية تكنولوجيا الإدارة والمعلومات بجامعة بوسعيد من الكليات التكنولوجية المهمة التي أنشئت خلال الفترات الأخيرة لتخدم سوق العمل المتعلق وتخريج أجيال على وعي كافٍ في تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

مدة الدارسة بالكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة إذ تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية وكما أن الدارسة تكون باللغتين العربية والإنجليزية.

أقسام الكلية

تتعدد أقسام كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد منها قسم نظم معلومات الأعمال وقسم نظم وتكنولوجيا المعلومات وأيضا قسم الاقتصاد وقسم الرياضة والإحصاء، حيث تحصل خريجيها على درجة البكالوريوس في نظم وتكنولوجيا المعلومات أيضا في نظم معلومات الأعمال.

وقال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الكليات التكنولوجية الجديدة لها الأولوية الآن بمساهمتها في تحقيق تنمية شاملة، ما يساعد على دخول سوق العمل بقوة كما أنها تتيح فرصة للطلاب للعمل في المجالات التكنولوجية المطلوبة.

وتابع الخبير التربوي أن الدولة تحظى باهتمام كبيرة خلال الفترات الأخيرة بالتعليم التكنولوجي، إذ تم إنشاء العديد من الكليات التكنولوجية التي تتمثل في كليات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الطلاب الذين يتمكنون من الالتحاق بتلك الكليات التكنولوجية تكون لديهم فرصة أكثر في سوق العمل بخلاف الكليات النظرية.

مجالات العمل

وتتميز كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد بتنوع مجالات العمل لخريجيها، إذ يتم العمل في :

- مجال تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات والمؤسسات المختلفة.

-مجال البرمجة (مبرمج وسائط متعددة).

- تصميم وتطوير المواقع الالكترونية.

- العمل في مجال هندسة البرمجيات.

- العمل في مجال إدارة الشبكات أو إدارة أنظمة التشغيل.

- كأخصائي نظم معلومات أو أخصائي إدارة قواعد بيانات داخل مراكز المعلومات والمؤسسات المختلفة.

- مجال تحليل نظم البرمجيات وتطوير البرمجيات وإدارة جودتها وفحصها.

- العمل كمحاسب داخل الشركات والبنوك المختلفة.

- مصمم ومطور أنظمة.