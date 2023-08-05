تخصيص 75 مليون لإحلال وتجديد محطة اليسر في الغردقة

كشف المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن تكلفة أعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمحطة اليسر لتحلية المياه تبلغ 75 مليون جنيه، لافتاً في بيان صحفي اليوم السبت، بأنه يتم الانتهاء ََمن الأعمال خلال أسبوعين حيث سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة بكمية 15 ألف طن م 3 / يوم لتغطية العجز الحالي في كمية المياه المطلوبة لمدينة الغردقة.

البنداري وعيسى يتفقدا محطة اليسر لتحلية المياه

وفي سياق متصل، تفقد اليوم اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر صباح اليوم، محطة اليسر لتحلية المياه لمتابعة أعمال بدء تركيب الأغشية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والخاصة بسرعة الانتهاء من إحلال الأغشية لضمان عمل محطة اليسر لتحلية المياه بأعلى كفاءة وطبقا للمعايير القياسية لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

وكان وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفقدوا محطة تحلية مياه البحر اليسر بطاقة 80الف م 3 / يوم بمرافقة القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث جرى تفقد جميع مكونات محطة اليسر لتحلية المياه وشدد وزير الإسكان على الالتزام بالصيانة الدورية وإحلال الأغشية طبقا للمعايير العالمية المتبعة في مجال تحليه المياه للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة.