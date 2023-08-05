عروض رحلات الصيف في فنادق الغردقة ترفع حجوزات شهري أغسطس وسبتمبر

تشهد فنادق الغردقة إقبالًا كبيرًا على عروض رحلات الصيف خلال شهري أغسطس وسبتمبر تزامنًا مع إجازة المدارس، وارتفاع درجات الحرارة، فيأتي الناس هربا لشواطئ الغردقة من الحر حيث تمتلك الغردقة حوالي 171 فندقا ومنتجعا سياحيا، تمتد على مساحة 40 كيلومترا.

إقبال على فنادق الغردقة في الصيف

وكشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن فنادق الغردقة تشهد ارتفاع نسبة الإشغالات والتي تصل إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري، وتصل إلى 100% في عدد من الفنادق تزامنا مع عروض رحلات الصيف التي طرحتها شركات السياحة لعملاء السياحة الداخلية.

عروض رحلات الصيف بفنادق الغردقة

وأشار أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى أن عروض شركات السياحة خلال الصيف الجاري تشهد زيادة في الأسعار بنسبة 20% عن أسعار الصيف الماضي، وذلك لزيادة الإقبال على رحلات الصيف بفنادق الغردقة.

ولفت إلى أن عروض شهري أغسطس وسبتمبر الصيف الجاري تبدأ من أربعة آلاف جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة، وذلك لمدة أربعة أيام شاملة جميع الوجبات والمشروبات والسناكس بالمجان.