مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال أغسطس 2023

أعلنت محافظة الإسكندرية مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية خلال أغسطس 2023، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، التي تشهد 6 قوافل طبية خلال هذا الشهر.

تكثيف القوافل الطبية في الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وتنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أغسطس الجاري وفقًا للمواعيد والأماكن التالية.

مواعيد القوافل الطبية

- تقام يومي 6 و7 أغسطس قافلة طبية بمدرسة الروضة الرسمية منطقة أبيس 7 بنطاق حي وسط.

- تقام أيضًا يومي 8 و9 أغسطس قافلة طبية بمدرسة عبد العزيز هارون منطقة أبيس 8 بنطاق حي وسط.

- تقام يومي 15 و16 أغسطس قافلة طبية بمدرسة المسيري الثانوية الصناعية بنطاق حي العامرية.

- تقام يومي 20 و21 أغسطس قافلة طبية بوحدة طب الأسرة بالدخيلة بنطاق حي العجمي.

- تقام يومي 22 و23 أغسطس قافلة طبية بمدرسة البكاتوشي الثانوية بنطاق حي المنتزه.

- تختتم القوافل الطبية يومي 29 و30 أغسطس قافلة بالمعهد الديني بقرية أبومسعود بنطاق حي العامرية.