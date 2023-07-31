583 ألف مواطن استفادوا من مبادرة «100 يوم صحة» في الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤشرات حملة 100 يوم صحة، للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة.

583 ألف مستفيد من المبادرة الرئاسية في الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قالت إن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ30 يومًا الماضية بالمحافظة، بلغ 583 ألفًا و548 مواطنًا، وتشمل الخدمات الوقائية «التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية»، ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

139 ألف مستفيد من الكشف المبكر في الإسكندرية

وتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 139 ألفًا و284 مواطنًا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية «القولون- الرئة- البروستاتا- عنق الرحم»، 38 ألفًا و821 مواطنًا.

كما بلغ إجمالي المترددين على القوافل العلاجية، 11 ألفًا و811 مواطنًا، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة، 45 ألفًا 402 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية، 77 ألفًا و905 مواطنين، بالإضافة إلى 23 ألفًا و641 شخصًا من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

وقد تمكنت الحملة من تقديم خدمات التطعيم، لعدد 133 ألفًا و538 طفلًا، والمرور على 1262 منشأة غذائية، وسحب 1509 عينات من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

والجدير بالذكر، أن الحملة جرى تدشينها في 25 يونيو الماضي، وسوف تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين حتى أكتوبر المقبل، بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.