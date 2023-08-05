موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.. هل تستمر لنهاية الأسبوع؟

موجة شديدة الحرارة، شهدتها الأنحاء كافة، اليوم السبت، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بدءا من اليوم. وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم يكون هناك ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب عبى السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وبالنسبة لموعد انتهاء الموجة الحارة، أوضحت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، يستمر على مدار اليوم السبت وغدا الأحد الموافق 6 أغسطس، على أن تبدأ درجات الحرارة في العودة للمعدلات الطبيعية مرة أخرى بدء من يوم الإثنين الموافق 7 أغسطس الجاري.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.