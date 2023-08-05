«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية اليوم وغدا الأحد، بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فضلا عن حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة والمقاسة في الظل على القاهرة الكبرى المتوقعة تسجل 37 درجة مئوية، ولكن الإحساس بها سيصل لـ40 أو 41 درجة مئوية بسبب وجود نسب الرطوبة في الجو، متابعة: «تنخفض درجات الحرارة الحرارة تدريجيا لتعود للمعدلات الطبيعية مع وجود نسب رطوبة في الجو بدءً من يوم الإثنين المقبل».

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم لمياء حمدين ومصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى، أن مصر ما زالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط وبالتالي تحمل بكميات كبيرة من بخار المياه الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، مؤكدة استمرار تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي طوال شهر 8 في معظم الأيام.

طقس اليوم خلال فترة النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «طقس اليوم خلال فترة النهار سيكون شديد الحرارة على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء فضلا عن شمال وجنوب الصعيد، بينما طقس حار رطب على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط»، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل، سيستمر الشعور بارتفاع درجات الحرارة علاوة على ارتفاع نسب الرطوبة.

سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية

وأشارت إلى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على المناطق الجنوبية بسبب ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان، لذلك تؤثر على المناطق الجنوبية في جمهورية مصر، موضحة: «الأمطار من الممكن تكون رعدية على حلايب وشلاتين وأسوان وأبوسمبل ومحافظة الوادي الجديد، والسحب الرعدية تؤدي إلى زيادة سرعات الرياح وبالتالي إثارة الرمال والأتربة على نفس المناطق»، مؤكدا استمرار سقوط الأمطار حتى غدا الأحد.