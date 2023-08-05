مصرع شخص في انقلاب سيارة بوادي النطرون

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع انقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون في الكيلو 50 اتجاه العلمين، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث طريق العلمين وادي النطرون

واستقبل مستشفى الحمام المركزي اليوم، ضحية حادث سيارة طريق العلمين وادي النطرون، ويدعى خميس عبدالحميد النحراوي، 50 سنة من كفر الزيات محافظة الغربية، وصول جثة هامدة وفاة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق وادي النطرون العلمين إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.