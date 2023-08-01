إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بـ«صحراوي» المنيا

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

إخطار بانقلاب سيارة ربع نقل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدا بالقرب من مدخل مدينة ملوى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوى إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.