وفاة طالب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالجيزة

لقي طالب مصرعه، وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأطفيح في الجيزة، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بحادث انقلاب سيارة ومصابين

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث انقلاب سيارة ومتوفى ومصابين.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أطفيح، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وفاة طالب في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة طالب 18 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سيارة ملاكي، اختلت منه عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، ووفاة طالب 20 سنة، وإصابة 2 آخرين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.