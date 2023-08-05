انطلاق التشغيل التجريبي لـ3 وحدات صحية في قرى ونجوع مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن انطلاق التشغيل التجريبي لوحدات الرعاية الأولية في مطروح والقرى والنجوع النابعة لها، وحدة فوكة الصحية، التابعة للإدارة الصحية بالضبعة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة وتذليل كافة الصعوبات.

خدمات طبية فى القري والنجوع بمطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، إن هناك توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتخفيف العبء عن المواطنين والعمل على وصول الخدمات الصحية لجميع القرى والنجوع والتجمعات السكانية، وجرى التأكد من جاهزية معمل الوحدة، وعيادة الأسنان وسكن الفريق الطبي، حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة فوكة والقرى المجاورة لها، وتم التأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.

التشغيل التجريبي للوحدات الصحية بمطروح

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بأطنوح التابعة لإدارة مطروح الصحية ودعمها بالطاقم الطبي بعد الانتهاء من فرشها وتجهيزها استعداداً للافتتاح الرسمي لها بعد تطويرها، كما تابع التشغيل التجريبي لوحدة سيدي حنيش الجديدة التابعة لإدارة مطروح الصحية التي من المتوقع افتتاحها رسمياً خلال أيام والوقوف على الاحتياجات وتذليل أي معوقات بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.

التأكد من رضا المرضى عن الخدمات الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للمترددين.