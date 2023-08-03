وكيل صحة مطروح يوجه بصيانة الأجهزة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

ووجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح لإدارة المستشفى، والإدارة الهندسية بالمديرية باتخاذ إجراءات صيانة الأجهزة، ومخاطبة الشركات المختصة بصفة عاجلة والإفادة مع زيادة أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة، حيث تلاحظ تدنى مستوى النظافة بتلك الأماكن وجرى توجيه إنذار مشدد لمسؤول النظافة.

تجهيز أعمال الفرش للقسم الداخلي

وأعلن وكيل وزارة الصحة مطروح، تجهيز أعمال الفرش للقسم الداخلي في مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح، وزار الدور الثاني بالمستشفى تمهيداً لافتتاحه، ودخوله الخدمة، ووجه بسرعة الانتهاء منه وتلافي الملاحظات خلال 24 ساعة، استمراراً للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح، التي تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري علي جميع المنشأة الصحية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم الخميس، بالمرور المفاجئ علي مستشفى التوليد والصحة الإنجابية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته والأكسجين الطبي وجاهزية مولدات الكهرباء للتشغيل وتوافر السولار اللازم.

الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة

كما تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وتحويل حالة مرضية لإحدى السيدات لحاجتها إلى عناية مركزة ومتابعة من أخصائي الكلى، ووجه بسرعة إجراءات التحويل إلى مستشفى مطروح العام.

كشك الولادة

واطمأن وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال زيارته مستشفى الولادة والصحة الإنجابية، بحضور الدكتور ماهر محمد أخصائي النساء وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية كشك الولادة والإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.