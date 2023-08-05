استقرار أسعار الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية اليوم السبت 5-8-2023، استقراراً، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2158 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2466 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2261 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، اليوم، في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2158 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1850 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 1439 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 5-8-2023، استقراراً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17264 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76701 جنيه.